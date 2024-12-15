5大學寒假12/23開始 實際放假58天歷年最長

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（中央社記者許秩維台北15日電）台大、台師大、台科大、清大、陽明交大5校實施1學期16週制，113學年度寒假為今年12月23日至明年2月14日，加上前後例假日，實際放假達58天，是大學歷年放假天數最長的一次。

台灣的大專1學期是18週，國外約16週，為了與國際接軌，部分大學開始調整學期週數，國立台灣大學系統3校（台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學）於111學年率先實施1學期16週制，清華大學、陽明交通大學、台北大學、暨南國際大學則於113學年跟進實施16週制。

以台大公布的113學年度行事曆為例，寒假從今年12月23日開始至明年2月14日，由於今年12月21日、22日分別為週六、週日，明年2月15日、16日也是週六、週日，今年寒假時間前後正好碰上例假日，因此實際放假天數長達58天，也是大學歷年來放假天數最長的一次。

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包含台大、台師大、台科大、清大、陽明交大5校都是寒假實際放假天數達58天。台北大學、暨南國際大學則是今年12月30日開始放寒假到明年2月14日，加上前後的例假日，寒假實際放假天數也長達51天。

政治大學、中央大學、台灣藝術大學等校也有意推動1學期16週制，教育部今天透過文字說明，學期週數調整涉及學生學習權益及教師教學規劃等重要事項，各校宜辦理校內溝通諮詢會議，納入學則修正並經校務會議通過；學則規定仍以授課18小時學分為原則，實驗或實習每學期36至54小時為1學分，課程可於16週內完成。（編輯：張雅淨）1131215