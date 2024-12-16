嘻哈舞結合原民文化 青年翻轉社區新樣貌

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（中央社記者許秩維台北16日電）教育部青年署推動Changemaker計畫，鼓勵青年協助社區活化及發展，有團隊結合嘻哈舞與部落原民舞，並拍攝成影像，或透過刊物呈現澎湖婦女的故事與在地知識，皆獲金獎肯定。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部青年發展署推動「青年社區參與行動計畫」，培養青年對家鄉及生長土地的認同感，並轉化為實際參與，今年共有140組團隊參與Changemaker計畫，協助社區活化及發展。

Changemaker計畫經過3階段評選，最終選出15組獲獎團隊，共5組團隊獲得金獎，包括Changemaker組的「FLAVOR HUALIEN 文化推廣工作室」、「去（Khù）海女神龍」與「樸質作」，以及Actor組的「卵生居」、「湯仔城特攻隊」。

「FLAVOR HUALIEN 文化推廣工作室」邀請社區長輩青銀共創，結合青年嘻哈舞與部落原民舞，並拍攝成影像紀錄；「去（Khù）海女神龍」團隊透過刊物，呈現澎湖婦女的故事與在地知識；「樸質作」團隊則以植物銀合歡的多元應用，為社區產業帶來新價值。

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「卵生居」團隊藉由「偏鄉孩童用藝術繪出自信西嶼」計畫，帶領孩童用繪畫視角訴說家鄉的美好；「湯仔城特攻隊」建立自然五感體驗工作坊，帶領在地居民了解當地故事。

另外，今年Changemaker計畫也持續與「信義房屋－全民社造行動計畫」合作，由信義房屋加碼提供新台幣60萬元經費，作為鼓勵青年的在地行動金，最終選出6個獲獎團隊，希望藉由公私部門攜手合作，為台灣社區發展貢獻心力。（編輯：張雅淨）1131216