辦詐團虐囚案 曾揚嶺：救人是當檢察官最有意義一刻

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（中央社記者高華謙台北17日電）台北地檢署主任檢察官曾揚嶺偵破詐騙集團虐囚案獲113年公務人員傑出貢獻獎。他回憶偵辦過程，難忘受害者遭囚禁多天後渾身是傷、眼神驚恐一幕，「救出被害人是我當檢察官最有意義的一刻」。

新北市在民國111年間發生求職者遭詐騙集團囚禁案，警方歷經數波攻堅救出58名被拘禁的被害者，並發現另有3名被害人身亡後遭棄屍，被外界稱為「台版柬埔寨案」。

113年公務人員傑出貢獻獎表揚大會今天下午在考試院舉行，曾揚嶺出席領獎後告訴中央社記者，他在求學時受講述檢察官故事的日劇HERO啟發，認為當檢察官能有更多實現公平正義的機會，因此毅然走上這條路。

「我的信念是，正義不僅應被實現，而且要以人民看得見的方式來實現」，曾揚嶺眼裡有光，他說，讓人民看得見司法、進而相信司法，是全體執法單位人員的使命。

曾揚嶺回憶，當初偵辦詐團囚虐案時，對於台灣發生這種事相當震驚，也難忘當渾身是傷的受害者確認獲救時，眼裡餘悸猶存、又淚流滿面向他們致謝的一幕，「我覺得這是我擔任檢察官以來最有意義的時刻」。

曾揚嶺說，當初先發現詐騙集團在淡水囚禁26名受害者，檢查嫌犯手機才發現桃園還有35人被囚禁，專案小組重整旗鼓殺到桃園，進屋清點卻都只有32人，追查之下才發現3人已死亡，還被詐團專業「棄屍隊」丟到桃園與南投山區棄屍。

他表示，詐騙集團拘禁受害者40天，詐欺金額超過新台幣4.6億元、受騙者達360餘人，經辦案團隊分析金流，發現詐團拿到錢後，層層轉匯至少7層人頭帳戶才進到首腦「藍道」杜承哲的加密貨幣冷錢包，整個過程只要12分鐘，而他們為了追出這層細節，整整花了5個多月。

曾揚嶺說，在追查虛擬貨幣金流遇到重重困難，經檢方幣流分析團隊及新北刑大科偵隊分析上萬筆幣流資料，再勾稽關係人，才追到關鍵首腦「藍道」杜承哲的冷錢包，甚至後續又從這個冷錢包追出台北市寧夏路派出所長涉配合詐團並以虛擬貨幣收賄案，這也是全國首宗虛擬貨幣行收賄案，經跨單位合作，成功瓦解整個犯罪集團。

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面對現在詐騙橫行、民怨連連。曾揚嶺認為，政府對打詐投入非常多資源，隨打詐新四法上路，對於廣告商、金融機關與虛擬貨幣祭出管制，也將科技偵查法制化，對於檢警單位打詐很有幫助。

曾揚嶺觀察，近2年詐騙集團模式改變，像台版柬埔寨案是以人頭帳戶轉進虛擬貨幣，但現在針對人頭帳戶祭出多項管制，造成詐團成本提高，詐團轉而以車手面交製造現金斷點。因此現行打詐措施在第一線辦案仍有用，但打詐新四法成效或許還需要時間反映在數據面，必須持續努力。（編輯：林興盟）1131217