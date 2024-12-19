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教部、公視合作中小學特色課程節目 22日播出

2024/12/19 15:59
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（中央社記者陳至中台北19日電）教育部與公共電視合作「台灣囡仔，讚！」節目，走訪台灣16所中小學，介紹學校與在地社區合作的特色課程，節目預計22日起播出。

「台灣囡仔，讚！」今年邁入第16季，原本節目名稱用的是「囝仔」，後來依據台灣台語常用詞辭典，寫法改為「囡仔」。

教育部今天舉辦記者會，公共電視總經理徐秋華表示，第16季節目配合108課綱，更融入態度和素養，透過孩子們的介紹，呈現當地的特色文化，是一個非常適合闔家觀賞的節目。

教育部主任秘書林伯樵則表示，小時候只認識桌上那本書，沒機會好好探索校園之美和家鄉的文化，很羨慕現在的小朋友有許多多元的課程可以學習。

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第16季由潘君侖、林姵君擔任主持人。身為原住民的潘君侖在拍攝過程中，感到十分衝擊，也督促自己要好好認識家鄉文化。已有2個孩子的林姵君，則是在拍攝過程中，看見家庭教育的方向，引導孩子帶著好奇心去嘗試。

「台灣囡仔、讚！」預計本月22日起，每週日上午10時30分於小公視頻道播出；12月28日起，每週六上午10時30分於公視主頻播出，並於公視兒少YT頻道、公視+上架。（編輯：李亨山）1131219

#公視
#教育部
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