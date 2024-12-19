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7處快速公路大貨車速限降至80公里 114年4月實施

2024/12/19 16:51
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（中央社記者余曉涵台北19日電）公路局今天宣布，台66線等7處快速公路的速限將從現行的時速90公里調降至時速80公里，明年1月1日起為宣導期，明年4月1日起正式實施。

台61線西濱快速公路自112年3月1日正式實施20噸以上大貨車降速措施後，大貨車事故占比有顯著下降。

交通部公路局今天發布新聞稿表示，為維護快速公路整體路段交通安全，公路局及各所轄分局自113年9月即與各縣市警察局協商或會議討論，並於113年10月底邀集相關大貨車公會研商，取得實施調降速限措施共識。

公路局表示，實施路段包含台66線市道114線－大溪端、台68線南寮端－新中正橋交流道、台72線後龍端－中興、台76線埔鹽交流道－林厝、台84線頭社交流道－走馬瀨、台86線台南端－關廟、台88線五甲系統交流道－竹田端。

公路局指出，114年1月1日至114年3月31日為20噸以上大貨車最高速限調降為時速80公里的宣導期，114年4月1日正式實施。

公路局表示，將於宣導期間針對超速車輛製發宣導單予以提醒，並就超速車輛較頻繁的業者進行查訪了解。

公路局呼籲，大貨車業者及駕駛司機務必依循相關速限標誌及告示牌面指示行駛，並配合相關速度管理與載重管制措施。（編輯：李亨山）1131219

#台61線西濱快速公路
#交通部公路局
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