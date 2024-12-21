新住民子女學生占比連5年下降 少子化等因素影響

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（中央社記者陳至中台北21日電）教育部近日公布112學年新住民子女學生就學概況，占比連續5年下降，最新統計為6.8%。原因包括少子女化趨勢、跨國婚姻數量減少，以及COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響。

教育部近日公布「各級學校新住民子女就學概況提要分析」，112學年度各級學校新住民子女共27.8萬人，在最近5學年間（107到112學年）減少了3.4萬人，占全體學生比率也由7.3%降到6.8%。

112學年新住民子女學生父（母）原生地區或國家，有12.1萬人的父（母）來自中國大陸地區（占43.4%），其次依序是越南9.9萬人、印尼2.3萬人。各教育階段都是以中國最多，但幼兒園則改以越南居多數。

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教育部分析新住民子女學生人數減少的原因，包括少子女化的大趨勢，以及跨國婚姻人數減少。尤其在COVID-19疫情期間，跨國通婚人數從每年2萬人大幅下降到0.9萬人，疫情後雖有回升，但暫未影響到各級學校。

教育部指出，新住民子女因受原生家庭影響，在學習階段所面對的挑戰高於國人子女，應投入適切的教育資源及關懷，協助學生在良好的學習環境中成長茁壯。（編輯：陳政偉）1131221