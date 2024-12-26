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健保補助住院看護6都不足1成 民團籲加速涵蓋

2024/12/26 16:16（12/26 16:31 更新）
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全民健康保險「住院整合照護試辦計畫」推動已3年，中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧（前右3）26日攜手民團舉行記者會，呼籲健保補助住院看護床數3年內能達到100%涵蓋率。中央社記者陳婕翎攝 113年12月26日
全民健康保險「住院整合照護試辦計畫」推動已3年，中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧（前右3）26日攜手民團舉行記者會，呼籲健保補助住院看護床數3年內能達到100%涵蓋率。中央社記者陳婕翎攝 113年12月26日
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（中央社記者陳婕翎台北26日電）零家庭照顧者時代，健保住院整合照護服務試辦計畫補助住院看護，民團指出，試辦3年補助床數在人口稠密6都卻不到1成，尤其高雄、台北吊車尾，盼3年內提升量能達100%涵蓋率。

衛生福利部中央健康保險署「住院整合照護服務計畫」自民國111年起推動，由全民健保補助參與試辦醫院每床每天新台幣750元，由醫院安排受過訓練護佐人員與護理師共同照護，家屬可以不須全天候留院照顧病人或自聘看護，民眾自負額由試辦醫院自訂，不得超過1050元。

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧今天在記者會說，過去家人住院通常須有人請假照顧或自聘看護，台灣進入「零家庭照顧者時代」，平均家戶人口只剩2.5人，獨居、老老照顧大增，無家人可陪病、缺乏護佐協助，一人倒全家倒，離職照顧頻傳，不僅家人受苦、病人也受罪。

陳景寧表示，健保補助住院看護試辦3年，健保預算挹注從3億元增至5.6億元，醫院投入家數自40家成長到111家、開放試辦床數從2847床到5376床。雖試辦醫院成長近3倍，經費成長近13倍，但床位數增加不到1倍，試辦病床占急性病床涵蓋率從3.7%僅增至7.1%，推動緩慢。

縣市床位涵蓋率金門縣34.5%最高，其次為南投縣22.8%、嘉義市18.1%、彰化縣15.9%、宜蘭縣15.1%、雲林縣12.4%及花蓮縣11.6%。陳景寧表示，6都涵蓋率皆不到1成，人口較多找健保補助住院看護恐更困難，以高雄市3.3%最低，台北市4.4%和桃園市4.6%為倒數2、3名。

民團聯合呼籲健保補助住院看護床數3年內能達到100%涵蓋率，台北市產業總工會理事長邱奕淦說，據主計處113年7月薪資中位數，月薪3.8萬以下勞工就占了全體勞工的一半，以每日看護費2600元計算，月薪也只夠請得起15天看護，顯示健保補助住院看護重要性。

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健保補助住院看護床數進度緩慢，外界推測護佐人力不足是主因之一，近期出現引進更多外籍護佐加入計畫討論。陳景寧說，大缺工時代來臨，解決人力不足要靠兩種人，也就是機器人與訓練有素外國人，「我們的政策人力思維太落後」，盼政府同步整併長照、醫療等照護人力資源。

老人福利推動聯盟政策委員會召集人黃松林提出，台灣65歲以上長者23.3%獨居，受人口老化及少子女化雙重影響，高齡照顧人力不足不容忽視，建議在收取合宜保費情況下，將住院獨居無家屬被照顧者看護費完全納入健保給付。（編輯：陳政偉）1131226

陳景寧
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