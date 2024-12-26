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勞動部召開就安基金會議 洪申翰強調改革決心

2024/12/26 19:40（12/26 19:51 更新）
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勞動部長洪申翰（後左）26日主持上任後首次就安基金會議，會中指示從基金用途、管理及資訊等面向全面檢視，並提出精進對策，盼透過內外部流程改進健全基金管理運用，盡最大努力消弭外界疑慮。（勞動部提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年12月26日
勞動部長洪申翰（後左）26日主持上任後首次就安基金會議，會中指示從基金用途、管理及資訊等面向全面檢視，並提出精進對策，盼透過內外部流程改進健全基金管理運用，盡最大努力消弭外界疑慮。（勞動部提供）中央社記者吳欣紜傳真 113年12月26日
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（中央社記者吳欣紜台北26日電）勞動部北分署公務員輕生案衍生就安費使用疑雲，勞動部長洪申翰今天主持上任後首次就安基金會議，洪申翰於會中除重申改革決心，也針對就安基金使用與監管徵詢委員意見。

據了解，勞動部今天召開「就業安定基金管理會」第112次會議，會中並無通過任何需要支用就安基金的提案，僅有失業率、移工人數、基金收支狀況等例行報告案。

勞動部發布新聞稿表示，洪申翰今天於會中先對委員的付出與指導表達感謝，並就移工懷孕、就業以及弱勢就業者權益保障等議題進行討論，同時針對就安基金的使用與監管，徵詢與會委員意見。

洪申翰於會中表示，就業安定基金對於支持弱勢勞工、中高齡者以及身心障礙者就業等議題上相當重要，基金的運用與管理也涉及國民就業、勞動福祉以及外國人聘僱管理等事務，涉及層面廣泛。

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洪申翰強調，對外界針對就安基金使用質疑，勞動部正進行檢討，積極回應社會期待，以符合基金設立的目的。

洪申翰也於會中指示，勞動部將從基金用途、管理及資訊等面向，全面檢視，並提出精進對策，除針對未涉及直接服務的行政支出向行政院爭取公務預算外，也將強化引進外部意見，增加基金的把關機制，透過內外部流程的改進，健全基金管理運用，盡最大努力，消弭外界疑慮。（編輯：李亨山）1131226

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