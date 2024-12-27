阿里山林鐵42號隧道 獲公共工程金質獎優等

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（中央社記者蔡智明嘉義縣27日電）阿里山林鐵及文資處「阿里山森林鐵路42號隧道計畫」，以優質工程兼顧環境永續與文化資產保存，並創造安全、舒適的行車環境，今天榮獲行政院公共工程金質獎土木類優等獎肯定。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處發布新聞稿表示，行政院公共工程委員會今天舉辦「第24屆公共工程金質獎」頒獎典禮，阿里山鐵路42號隧道於全台4萬餘件工程中脫穎而出，榮獲土木類優等。

林鐵及文資處說，評審委員的評語指出「工程以隧道方式通過崩塌地，並且善用既有軌道設施來降低環境擾動，團隊兼顧工程品質、環境生態永續及文化保存等面向實屬不易」。

林鐵及文資處表示，阿里山林業鐵路因98年莫拉克颱風造成421處災害而停駛，歷經6年修復原預定104年底全線通車，又因杜鵑颱風強力侵襲，十字路站至屏遮那站間的42號隧道，發生2處計55公尺長的大型崩塌，造成路線中斷而停駛。

經評估原址重建、橋梁及隧道復建等3種工法，在坡面地質、生態環境及永續環境等綜合考量下，採用永續安全、低擾動的隧道復建方案，新建隧道全長1106公尺。

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林鐵及文資處指出，42號隧道工程自105年1月起開始進行復建規劃及可行性評估，經歷嘉義縣政府文化資產審議、公開說明會、來吉部落會議等，與當地鄒族部落充分討論，獲得大多數居民的支持認同。

此案基本設計、水保計畫、細部設計、火藥庫、丁類危評場域等審查通過，歷經5年，終於在110年1月8日動工，於113年5月17日竣工，完成阿里山林鐵全線通車最後一哩路。（編輯：郭諭儒）1131227