國際佛光會中華總會長改選 國民黨前立委潘維剛接任

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（中央社記者張已亷高雄29日電）國際佛光會中華總會28日召開理監事會議，逾千名代表與幹部出席，會中進行總會長、副總會長等改選，通過選舉由國民黨前立委潘維剛接任總會長，副總會長為趙翠慧、周學文。

高雄佛光山今天發布新聞稿表示，國際佛光會中華總會昨天在佛光山惠中寺新址召開「2024年會員代表大會暨第12屆第1次理監事會議」，並進行中華總會總會長、副總會長、監事長改選，首次採用電子選務，減少使用紙張及縮短投票時間。

佛光山指出，現場聚集來自全台重要幹部、會員代表及佛光人共計2000人出席，會中通過選舉，由潘維剛接任總會長，副總會長為趙翠慧、周學文，新任監事長為吳欽杉。

潘維剛表示，「我是星雲大師的弟子，我是永遠的佛光人」，她一直都在佛光會，接下總會長這個職位讓她感受到很大責任。她會追隨所有佛光人腳步，護持人間佛教和道場，一起實踐菩薩道。

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任期即將屆滿的總會長趙怡表示，6年前接下總會長一職，當時既榮耀又惶恐，「期間與數十萬名菩薩相互學習，得到無比歡喜」，勉勵新任各級幹部及理監事秉持薪火相傳精神，讓佛法智慧與慈悲繼續照亮他人。

佛光山表示，這次會員代表大會還有進行議案執行報告、工作報告、改選理事與監事及討論27項議案，在臨時動議部分則宣布第12屆新任理事35名、監事11名當選名單。另在大會授證典禮上，新成立嘉義中埔分會、燕巢分會和台東關山分會。（編輯：張雅淨）1131229