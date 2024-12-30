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政大推生成式AI應用課 攜13家企業開發專案

2024/12/30 12:00
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（中央社記者許秩維台北30日電）政大職涯中心與應用數學系合作，開設「生成式AI應用專題」實習課程，已邀請13家企業參與，與學生共同開發實務專案，將理論知識轉化為實際應用。

政治大學今天發布新聞稿指出，政大於113學年度開設「從零到壹的AI：理論、應用與金融科技產業鏈結」系列課程，期盼培養AI專業素養人才，這也是教育部補助的微學程，另外還有「生成式AI應用專題」實習課。

政大提到，「生成式AI應用專題」實習課由政大職涯中心與應用數學系合作，邀企業擬定AI實習專案主題，目前已有國泰金控、研華科技、中國信託、玉山銀行等13家企業共襄盛舉，每家企業預計召募3至5名學生組成團隊，由企業與學校共同輔導學生完成生成式AI應用專案。

計畫主持人、政大應用數學系副教授蔡炎龍說明，這門課程並非「企業出題，學界解題」，而是雙方共同完成生成式AI專案；在現今企業追求AI落地的時代，並非人人都要成為AI工程師，而是在自己的專業領域內具備AI素養，進而實現跨域精神。

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「生成式AI應用專題」實習課程現階段限定大三以上及碩士班學生選課，但不限制科系背景，由企業提供課程專案或正式實習。

蔡炎龍說明，若學生有程式經驗且了解語言模型，會較容易上手，但也歡迎零基礎者來上課，學校會提供線上速成班，讓新手迅速掌握生成式AI、AI倫理等概念；若學生只想執行簡單的AI專案，學校也提供「心靈處方箋療癒機器人」、「梅花易數AI占卜師」等供實作。（編輯：張雅淨）1131230

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