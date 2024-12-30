參與青儲方案到農場體驗 余奕學開推土機、蓋屋

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（中央社記者許秩維台北30日電）畢業於實驗教育機構的余奕參與「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，分別在台灣、德國體驗學習，學會開推土機、蓋屋等，累積實作經驗，也開拓自身視野。

教育部今天發布新聞稿指出，為讓青年學生進入大學前，能有多方面探索性向與興趣的機會，教育部與跨部會合作推動「青年教育與就業儲蓄帳戶方案」，其中青年體驗學習計畫鼓勵高中職應屆畢業生於國內外進行2或3年自主學習，包括志願服務、壯遊探索、達人見習等。

畢業於雅典娜華德福實驗教育機構的余奕，參與青年體驗學習計畫，在2年期間體驗農場生活。他首先前往嘉義的島嶼生機互動農場，與土地接觸，並學習處理堆肥、照顧農場動植物，還學會開推土機與手排車，以及學習陶作和水電修繕，這些經驗也成為他前往德國學習的養分。

在體驗學習第2站，余奕來到德國，先在德列斯登華德福學校見習木雕、家具製作、打鐵等，了解各種材質的創作重點；之後進入擁有超過100名國際志工的邁開爾生態農場擔任志工，負責照顧農場、蓋屋、中央廚房、民宿與咖啡廳、陪伴特殊需求孩子等，並挑戰駕駛工作。

余奕坦言，語言能力的限制依然影響他在德國農場體驗學習，時常因為語言上的誤解遭到誤會，「產生有口難言的感覺」，但這也讓他意識到語言的重要性，並開始關注人際互動技巧，學習主動表達想法與需要。

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結束體驗學習計畫後，余奕透過113學年特殊選才管道，錄取台東大學全校不分系學士學位學程，並期待鑽研攀岩、帆船、潛水、運動傷害防護等專業知能。他鼓勵學弟妹們勇敢體驗生活，以開放心態面對未知，終將找到屬於自己的道路。

青年署表示，114年度「青年教育與就業儲蓄帳戶方案－青年體驗學習計畫」即日起受理報名，民國114年3月17日上午11時截止，歡迎高中職應屆畢業生踴躍報名（https://young.cloud.ncnu.edu.tw/）。（編輯：張雅淨）1131230