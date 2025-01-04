卓榮泰出席更生保護會活動 盼台灣成更包容社會

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（中央社記者蘇木春台中4日電）台灣更生保護會舉辦更生八十成果展暨年貨大街，行政院長卓榮泰今天出席表示，80年來更生保護會扮演重要角色，幫助與引導更生人，用愛讓他們重生，盼台灣成為更包容的社會。

活動今天在台中市西屯區市政路旁空地舉辦，卓榮泰、法務部長鄭銘謙、台灣更生保護會董事長張斗輝、勞動部長洪申翰、民進黨籍立委何欣純、行政院中部聯合服務中心執行長莊競程等人皆出席。

卓榮泰會中前往法務部、衛福部、內政部、教育部、勞動部等處攤位，了解跨部會協助更生人復歸社會的成果，接著到更生商家攤位試吃商品。

卓榮泰會中致詞表示，80年來更生保護會為社會扮演重要與獨特的角色，保護會工作持續在進化，甚至提前進到監獄中幫助與引導，在更生人進到社會後，用關懷的心情，在就業、生活、醫療、家庭與社會上給予協助，用愛讓他們重生。

卓榮泰說，看到年貨大街的更生商家有各種項目，也代表他們有了多元的發展，是輔導成功的一環。看到很多更生朋友重新回到社會，不僅融入社會也做志工關懷大眾，成為共利共好的溫暖力量。

提到政府工作，卓榮泰指出，從推動治安防治「五打七安」、第二期強化社會安全網計畫，到新世代反毒策略行動綱領，有很多新的作為，希望下一代與社會可以減少毒品的侵害，也加強維護治安，期待更生朋友用親身經歷，告訴年輕朋友與社會，不再走上這條難以回首的路。

卓榮泰說，感謝投入更生保護相關工作的人，也看到更生朋友自立自強、重新出發，希望台灣因此成為更包容多元溫暖的社會，用更人性更進步的感化政策，讓更生朋友都成為社會資產。

其中，更生人「吳小胖」曾因販毒案件入獄，父母探監時總會關心他，因為會客菜不能久放，父母總會帶著親手製作的鹹豬肉，讓他感受到溫暖。

台中更生保護會主委廖學從說，吳小胖出獄後決定創業，和父母一起接單醃製鹹豬肉，也多了許多陪伴家人的時光，他希望將這份愛的味道延續下去，也將愛的溫暖傳遞出去。（編輯：郭諭儒）1140104