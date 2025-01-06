38校試辦第三人生大學 首年盼招2000名壯世代

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（中央社記者許秩維台北6日電）台灣今年邁入超高齡社會，教育部針對55歲以上的壯世代推出「第三人生大學試辦計畫」，將於114學年啟動，共38所大學參與，首年目標招收1500至2000人。

為強化壯世代學習機會及參與職場的能力，教育部今天舉行「第三人生大學試辦計畫」記者會，宣布將於114學年啟動，盼結合高教資源，讓學生依需求進行學習，建立實用技能，並獲得相關學分認證。

教育部次長林騰蛟表示，面臨少子女化和高齡化挑戰，雖然AI或機器人可取代部分人力，但因應產業缺工問題，教育部推出第三人生大學試辦計畫，希望協助壯世代增能，再進入產業市場繼續貢獻社會，也活化中高齡人力資源。

教育部終身教育司長梁學政提到，台灣今年邁入超高齡社會，根據113年資料，55歲以上民眾約800萬人，且目前55歲以上民眾仍有半數未取得大學學位，因此教育部試辦第三人生大學，首年邀38校參與，以壯世代需求為導向設計課程。

梁學政說明，第三人生大學試辦計畫以「人生100素養」為核心，涵蓋全人健康、生涯轉型、社會連結等3大領域，並規劃12至18學分的學分學程，包括AI應用、金融科技、高齡照護等主題，學校可規劃彈性修課時間或虛實整合的課程，提供學生隨進隨出的多元學習選擇。

第三人生大學試辦計畫包括日間學士班、進修學士班與空中大學等學制，招生以年滿55歲且具高中以上同等學力的國民優先，修讀時間以10年為限，採單獨招生管道外加名額，各專班滿15人可開班，最多收20人，修課學生須繳學分費。

試辦學校可單系、單校或跨校整合校資源提出申請，參與試辦的學校間也可跨校抵免學分，而學生完成所選的專長領域課程，將由教育部頒發學分學程證書，學生若後續想進一步取得學位，可於完成畢業學分數後，由學校頒發學士學位。

梁學政補充，第三人生大學採專班制，但仍依附在大學系所之下，這些學生都有學籍，可適用學生保險、就學貸款、學生票優惠等；課程以專長領域學程為主，有一定的含金量，能讓學員確實學到專長，首年試辦以1500至2000人為目標。（編輯：管中維）1140106