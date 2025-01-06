裝潢修繕廢棄物須申報 第1階段北北桃3月施行

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（中央社記者張雄風台北6日電）環境部今天表示，自3月起，將分階段施行裝潢修繕廢棄物申報規範，由北北桃開始，再擴大至六都及基隆，116年7月全台適用；另外，3月與內政部一同說明強化營建廢棄物管理機制。

環境部修正發布「一般廢棄物回收清除處理辦法」第六條之二及「以網路傳輸方式申報廢棄物之產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出及輸入情形之申報格式、項目、內容及頻率」公告事項第八項之一。要求裝潢修繕廢棄物清運及處理業者應即時申報來源及去處，預計3月1日起分階段上路。

環境部資源循環署循環處理組科長李旻壕告訴中央社記者，第1階段實施對象為北北桃地區的裝潢修繕廢棄物收受業者，自3月1日起上路；第2階段同樣為北北桃，擴大適用對象為清除處理業者，預計7月1日起上路。

第3階段起不分收受、清除業者，自115年7月1日起，擴及六都和基隆市；最後則是116年7月1日起全台納管。

李旻壕說明，就裝潢修繕廢棄物而言，北北桃就占約7成，六都及基隆約9成。

李旻壕指出，這次修正重點為規範事業受託清除、處理的裝潢修繕廢棄物，其申報作業方式及期程；若收受、清除處理業者未按程序申報，可處新台幣6000至300萬元罰鍰。

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此外，環境部與內政部為解決營建產出物非法棄置問題，正研擬相關強化管理機制，預計2月底前完成各項執行計畫，最快3月初由2部會共同召開記者會對外說明。

環境部表示，相關執行計畫包含「擴大最終去處」、「建立管理平台」、「落實科技執法」等，並擬一致性管理規範，由內政部與環境部合作執行，內政部負責營建剩餘土石方流向及去化，環境部負責營建廢棄物流向及去化。（編輯：管中維）1140106