本週乾冷轉濕冷 台南以北13縣市防10度低溫
2025/1/6 17:24（1/6 17:47 更新）
（中央社記者張雄風台北6日電）氣象署發布低溫特報，今晚至明晨台南以北13縣市防攝氏10度以下低溫；明天、8日偏乾冷，9至12日冷空氣更強、轉濕冷，9、10日北部、東北部約2500公尺以上高山有降雪機會。
中央氣象署今天下午更新低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今晚至明晨新北至台南、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機會。
氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天、8日受大陸冷氣團影響偏乾冷，基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨；9至12日，強烈大陸冷氣團南下、影響，加上中層水氣移入、轉偏濕冷，北部、東半部、中部以北山區有局部短暫雨；11、12日水氣略減，降雨範圍縮減為桃園以北、東半部地區。
溫度方面，林定宜表示，明天、8日北部全天氣溫約11至19度，中部11至22度，南部14至24度，花東15至20度；9日起強烈大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，預估10日最濕冷，北部10至13度，中部11至19度，南部13至22度，東部15至17度。
林定宜提到，若溫度及水氣能配合，9、10日中部以北、東北部約2500公尺以上高山有降雪機會；11日水氣稍減，但中部以北3000公尺以上高山仍有機會降雪。
林定宜說，預估13日冷氣團減弱，各地氣溫稍微回升，但再下一波冷空氣可能16日起影響，後續需再觀察。
林定宜提醒，桃園至台南沿海空曠地區、各離島留意8至9級強陣風。（編輯：張雅淨）1140106
延伸閱讀冷氣團影響一週低溫探10度以下 北東9日起局部短暫雨冬天涼補更暖身 中醫推薦燒仙草平衡身體內熱護心指南安全過冬 天冷返家身體回暖再洗澡醫：冬季泡湯注意高血壓 4重點保安康天氣冷血壓就失控 優化飲食5原則降健康風險
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
冷氣團報到 新北台中等8縣市防10度以下低溫