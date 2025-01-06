本週乾冷轉濕冷 台南以北13縣市防10度低溫

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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象署發布低溫特報，今晚至明晨台南以北13縣市防攝氏10度以下低溫；明天、8日偏乾冷，9至12日冷空氣更強、轉濕冷，9、10日北部、東北部約2500公尺以上高山有降雪機會。

中央氣象署今天下午更新低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今晚至明晨新北至台南、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機會。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天、8日受大陸冷氣團影響偏乾冷，基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨；9至12日，強烈大陸冷氣團南下、影響，加上中層水氣移入、轉偏濕冷，北部、東半部、中部以北山區有局部短暫雨；11、12日水氣略減，降雨範圍縮減為桃園以北、東半部地區。

溫度方面，林定宜表示，明天、8日北部全天氣溫約11至19度，中部11至22度，南部14至24度，花東15至20度；9日起強烈大陸冷氣團南下，愈晚愈冷，預估10日最濕冷，北部10至13度，中部11至19度，南部13至22度，東部15至17度。

縣市氣溫預報圖。（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）

林定宜提到，若溫度及水氣能配合，9、10日中部以北、東北部約2500公尺以上高山有降雪機會；11日水氣稍減，但中部以北3000公尺以上高山仍有機會降雪。

林定宜說，預估13日冷氣團減弱，各地氣溫稍微回升，但再下一波冷空氣可能16日起影響，後續需再觀察。

林定宜提醒，桃園至台南沿海空曠地區、各離島留意8至9級強陣風。（編輯：張雅淨）1140106