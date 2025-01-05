冷氣團影響一週低溫探10度以下 北東9日起局部短暫雨

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（中央社記者余曉涵台北5日電）氣象署表示，未來一週都受冷氣團影響，整週感受偏冷，北部低溫攝氏13度到14度，中南部低溫13度到15度，近山區及空曠地區有10度以下低溫。

中央氣象署預報員曾昭誠今天向媒體表示，今晚到明天清晨部分地區會降雨但不會太多，明天起整週都至少受到冷氣團等級的冷空氣影響。明天起大陸冷氣團南下，是乾冷的天氣型態，花東、恆春半島有零星降雨。

曾昭誠指出，乾冷會一直持續到8日，9日及10日有水氣從華南移出，因此這兩天北部、東半部、恆春半島以及中部山區有局部短暫雨，天氣轉為濕冷的天氣型態，中部以北3000公尺以上高山有降雪機會。

曾昭誠表示，11日及12日持續受冷氣團影響，新竹以南將是多雲到晴的天氣型態。

曾昭誠說，未來一週低溫變化幅度不會太大，北部低溫13到14度，中南部13到15度，近山區及空曠地區會再低1到2度，有機會發布低溫特報，可能有10度以下低溫。（編輯：張雅淨）1140105