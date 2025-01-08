台科大開發遊戲模擬工地風險營建實務 創新教學

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北8日電）台科大建築系教授阮怡凱配合課程開發工地達人等4款遊戲，結合營建管理的知識與技能，幫助學生了解工地安全、模擬招標等實務，更好地理解工地上的風險及挑戰。

台灣科技大學教務處今天新聞稿指出，阮怡凱連續多年獲教育部教學實踐計畫績優肯定，近年更將設計思考、PBL（問題導向學習）、翻轉教學、遊戲教學等方法結合課程，發現學生對遊戲學習的反應最熱烈，因此決定在課堂上增加遊戲比重，結合建築領域的知識與技能。

阮怡凱在「營建管理與工程理論」課程開發4款遊戲，包括「設計品質檢核遊戲」、「投標遊戲」、「台大宿舍PCM遊戲」及「工地達人數位遊戲」，透過遊戲帶領學生學習營建管理的實務與操作能力。

其中，「設計品質檢核遊戲」以英國營建協會的「DQI設計品質檢核指標」為基礎，讓學生推派代表展示設計作品，由其他人擔任評審，依指標逐項評分。

「投標遊戲」讓學生模擬招標過程，體驗業主與招標單位、廠商間的競爭與策略選擇；「台大宿舍PCM遊戲」提供真實的先期規劃報告書讓學生分組討論，模擬挑錯與改進提案的過程。

台科大表示，最受歡迎的「工地達人遊戲」，模擬建築施工中的挑戰與風險，學生需針對不同關卡應對隨機事件，根據風險管理能力進行扣分，遊戲強調工地安全及責任，讓學生了解建築師在工地的角色，並強化風險管理意識。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新聞稿中，阮怡凱指出，「工地達人遊戲」是他與研究生蕭家宥共同開發，遊戲融入工地常見的問題，並創建挑戰性的模擬環境，讓學生能更好理解工地上的風險及挑戰，這款遊戲也獲得中華民國全國建築師公會「建築資訊技術應用表現競賽」特優獎。

他表示，「工地達人遊戲」也解決許多建築系學生對工地工作較陌生與排斥的情形，學生透過此遊戲可學到施工程序、缺失的修繕、品質管控、意外或事故的防範等實務，希望讓學生明白建築師在監造過程中的責任及義務，有助於學生了解工程風險，並提升對工地安全的重視。（編輯：戴光育）1140108