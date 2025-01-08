雇主團體不滿移工婦幼權益指引 侵害失能者照護權

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）勞動部整合各部會資源擬定「移工婦幼權益指引」，讓移工在台期間面臨懷孕、生產及育嬰時可參考，雇主團體今天大表不滿，認為侵害失能者照護權，也直言移工來源國皆反對指引。

為協助移工、雇主和仲介瞭解移工懷孕、分娩及育嬰權益，勞動部6日函頒「移工婦幼權益保障指引」，整合相關部會法令規範及協助資源管道，包含移工懷孕，雇主不可單方面解除聘僱等。

不過，指引引起家庭看護移工雇主不滿，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今天發布新聞稿，批評指引罔顧失能者家庭照護需求與國際現實。

雇主協會表示，外籍家庭看護工的主要任務是為無數失能者家庭提供穩定且專業的照護，解決失能家庭的照護需求，勞動部的「婦幼權益保障指引」刻意將移工自身的家庭角色放大，忽略其核心工作使命，並鼓勵移工違背來台前與雇主簽訂工作契約。

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雇主協會也說，外籍勞工來台的主要目的是工作以賺取收入，而不是生養孩子、負擔額外責任，且外籍移工來源國包含菲律賓與印尼，之前在勞動部舉辦的會議中對懷孕指引也表達嚴重不滿，認為台灣執意推行此政策，與其民情相悖並增加其對管理移工的困擾。

雇主協會說，外籍勞工政策應聚焦於解決實務問題，而非模糊政策方向，試圖以「保障婦幼權益」之名掩蓋家庭照護需求的迫切現實，呼籲勞動部立即撤除指引，勿以假人權為議題實質侵害失能者家庭福祉。（編輯：李亨山）1140108