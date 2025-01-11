施季妘經營代購平台月營收20萬 特殊選才錄取世新

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（中央社記者陳至中台北11日電）台中市私立明道中學技術高中部學生施季妘，經營代購平台月營收突破新台幣20萬元，社群只用一年吸引超過4000名粉絲，成功透過「特殊選才」管道錄取世新大學公共關係暨廣告系。

世新大學今天發布新聞稿，施季妘熱愛日本文化，在家人的支持下，創立日本代購品牌，吸引超過4000名粉絲加入其LINE社群；在社群平台Threads上的個人帳號表現也十分亮眼，30天內總瀏覽次數曾高達33萬，互動次數達1.4萬。

施季妘的成功來自對市場的敏銳觀察，也得益於設計與行銷能力。她融合自身喜愛元素、親手打造的代購品牌形象，並以良好的日文基礎，透過品牌官網下單，確保商品的品質與來源正宗。

施季妘在高中選修網路行銷相關課程，學習文案撰寫、數據分析及溝通技巧，並積極參與班聯會與學生議會，提升活動企劃與人際互動能力。此外，她還與明道中學商管群學生會的夥伴們，協辦僑光科技大學的行銷農業競賽，進一步累積了實務經驗。

對於錄取世新大學公廣系，施季妘充滿期待。她認為，世新大學在公關與行銷領域的專業度，以及課程對行銷科技與AI應用的重視，將幫助她提升技能與表達能力。她更計畫在滿18歲後創立公司，尋找網頁設計師打造更專業的品牌網站。

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世新大學公共關係暨廣告學系主任徐暄淯指出，系上課程設計強調實務能力，學生透過廣告製作、品牌傳播企劃及產業實習，能在學期間累積豐富經驗。這樣的教學模式吸引了眾多懷抱行銷夢想的學生，也讓公廣系成為升學選擇中的熱門系所。

比起其他入學管道多少重視筆試成績，「特殊選才」是為具備特殊才能、經歷、成就或不同教育資歷的學生打造的管道，多數校系以資料審查和面試甄選學生。（編輯：李亨山）1140111