紐約東亞當代舞蹈節 劉奕伶無音樂舞作盡顯張力

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（中央社記者廖漢原紐約10日專電）台灣舞蹈家暨編舞家劉奕伶的作品「而且或者...」今天在紐約第20屆「東亞當代舞蹈節」演出。舞作沒有音樂與聲響，舞者依憑經驗、默契與實力，多次讓觀眾發出一陣陣驚呼。

「東亞當代舞蹈節」10日與11日在紐約日本協會展演場地登場。劉奕伶的「而且或者...」由舞者林俊毅、洪維婷擔綱，與日韓兩國舞作共同接力演出。

「而且或者...」曾在日本與法國等地登場，兩位舞者在沒有音樂、伴奏或聲響的原始意念下，靠熟悉與默契演出，期間還須與觀眾維持情緒連結。

劉奕伶在演出後表示，作品需要很多體力和特定的表演方式，所以花很多時間去磨。舞者不是記熟動作就好，還要長時間練習，熟悉後還須在某些地方演出幾次，讓舞者習慣被看，到今天已經熟到可以掌握各種意外。

紐約的觀眾對兩位舞者全力奔向舞台邊緣，同時掌握時間與空間限制的張力，多次發出驚呼。劉奕伶說：「今天是演出以來觀眾反應最熱烈的。演出時有很多回應和聲音，是很新的體驗。」

舞作除了複雜的肢體關係與體能挑戰，不乏貼近觀眾的俏皮。她說：「舞作中有很多自己的個性，很多事的反應，與人交流、溝通的方式等。」

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身為舞者與編舞者，劉奕伶不希望舞者比手畫腳、照樣學樣，跳一模一樣的東西。要引導舞者知道作品的意思、態度與關係，舞者也可找出彼此間的細節。

每兩年舉辦的「東亞當代舞蹈節」吸引不少日、韓、台一流舞作與舞者交流。本屆同場演出的還有日本舞作Where we were born及韓國的Trivial Perfection。（編輯：陳妍君）1140111