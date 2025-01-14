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早安世界》美國擬分3級列管AI晶片 對中禁令擴大、台灣不受限
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早安世界》美國擬分3級列管AI晶片 對中禁令擴大、台灣不受限

2025/1/14 07:05（1/14 07:23 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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美國擬分3級列管AI晶片 對中禁令擴大、台灣不受限

美國政府13日宣布，人工智慧晶片的出口將分3級管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何限制，可向美國購買大批人工智慧晶片，符合美國的國家安全與外交政策利益。第三級管制的國家，包括中國（含香港、澳門），不但具體的晶片硬體受限，也不允許裝有運算能力強大的AI模型。其他大多數的國家則屬於第二級管制。（看完整報導

竹苗防6度低溫 今入夜再降溫先濕冷後乾冷

氣象署表示，14日清晨輻射冷卻影響，竹苗防攝氏6度以下低溫，白天各地氣溫回升。晚間至15日大陸冷氣團南下，各地再轉冷，北台灣高溫約16至18度。這波冷氣團預計17日清晨減弱，最冷時間點可能在16、17日清晨，仍要留意局部低溫達10度以下。（看完整報導

股匯雙殺 新台幣13日摜破33元改寫近9年新低

受到美元強勢壓境影響，台灣13日上演股匯雙殺，台股重挫逾500點，新台幣兌美元摜破33元大關，收在33.119元，重貶1.55角或0.47%，改寫近9年最低收盤價。不過，匯銀人士分析這波貶勢主要反映國際金融市場狀況，並非新台幣獨貶，而是美元強勢表態，亞幣全面承壓，不需要對特定價位過度解讀。（看完整報導

民眾黨主席補選2/15線上投票 黃國昌呼聲高、蔡壁如尚未決定

民眾黨前主席柯文哲請辭，民眾黨公告第2屆黨主席補選選舉投票公報，1月14到17日受理候選人線上報名，2月8日、14日黨主席候選人政見發表會，2月15日網路投票，2月19日公告當選名單。在柯文哲請辭後，立委黃國昌獲中央委員一致推舉為代理黨主席，成為黨主席補選中呼聲最高的人選。至於前立委蔡壁如是否參與補選，她表示會先跟黨中央領袖溝通，再做最後決定。（看完整報導

警政署146名高階警官人事異動 廖美鈴成首位女副署長

4名三線三星高階警官16日屆齡退休，警政署13日發布高階警官人事案，國道公路警察局長廖美鈴陞任警政署副署長，為史上首位女性副署長；另有10個縣市警察局長異動，共146人調整。（看完整報導

京華城案應曉薇5727萬元房產遭扣押 抗告駁回確定

台北地檢署偵辦京華城等案，認定台北巿議員應曉薇涉貪收賄，獲有不法所得新台幣逾5000萬元，向台北地院聲請查扣她個人單獨所有的1筆不動產，經估算價值約5727萬多元，台北地院裁准。應曉薇不服提起抗告，二審的台灣高等法院日前駁回抗告而確定。（看完整報導

日籍客後壁湖潛水死亡 教練判賠2073萬元

日籍遊客鯨井亮治一家3口2019年到屏東後壁湖潛水，因天候不佳及耳壓問題，鯨井亮治在下潛後耳膜因水中壓力破裂、內耳聽骨損壞及出血，又未能及時獲救，溺水窒息死亡。屏東地方法院判教練夫妻及公司賠償鯨井雙親及妻女合計逾新台幣2073萬元，可上訴。（看完整報導

洛杉磯野火延燒增至24死 聖安娜焚風加劇災情

洛杉磯野火已經連續燃燒6天，當局表示死亡人數已增至24人。洛杉磯郡消防主管馬洛尼表示，氣象預測本週將有大風，火災緊急狀態尚未結束。華盛頓郵報根據掌握到的消防員無線電通話、目擊者證詞與衛星圖片等推測，這場災難很可能是元旦一場小山火復燃所致。聖安娜焚風成為助長火勢的關鍵因素，它通常發生在9月至隔年5月之間，每次都會持續幾天。焚風吹過時，植被會變得乾燥，一旦遇有火苗點燃，就可能煽起大火，助長野火燃燒。（看完整報導

俄烏何時停戰？ 川普團隊設定就任100天後

美國候任白宮國家安全顧問瓦爾茲表示，總統當選人川普未來幾個月將先與當事方建立好關係，為結束俄烏戰爭鋪路。退役陸軍中將告訴福斯新聞，川普設定的達成時間是100天。此外，瓦爾茨表示，烏克蘭沒法將入侵的俄國人全部逐出，「川普總統已承認這個現實，要讓整個世界也承認則還需一大步。」（看完整報導

iPhone等裝置涉排擠其他App商店 蘋果面臨逾600億元求償

蘋果公司2021年5月被控在iPhone和iPad等iOS裝置上排擠其他應用程式商店，違反歐洲和英國的競爭法規。訴狀指出，約有2000萬名蘋果用戶可能因為蘋果「禁止競爭者的App商店平台上架」，而被多收費。此訴訟案13日於英國開庭，蘋果遭求償15億英鎊（新台幣603億元）。（看完整報導

開箱老照片》逢甲工商學院成立

1962年1月14日：新成立的私立逢甲工商學院補辦成立典禮暨第一屆開學典禮。這所為紀念教育家丘逢甲所創立的學院，是逢甲大學的前身。逢甲工商管理學院於51年遷至西屯區現址，69年改制為大學時，有5個學院，如今已增至10個學院，學生逾2萬人，是中台灣學生人數最多的大專院校。（看完整報導

Podcast》作家陳栢青新作「髒東西」替不被理解的我們發聲

你是否也有一個故事，卻礙於旁人的眼光無法勇敢說出口？生怕成為別人口中的「髒東西」。作家陳栢青首部短篇小說集，透過8則「冒犯」的故事，深刻描寫出「我」的內心世界，讓每個不被理解的「我」變成「我們」。本集文化普拉斯將帶你走進陳栢青的文學世界，了解他身為不被理解的少數，如何面對人生的波折，寫出一個又一個觸動人心的故事。（收聽Podcast

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