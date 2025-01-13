日籍客後壁湖潛水死亡 教練判賠2073萬元

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）日籍遊客鯨井亮治一家3口，2019年到屏東後壁湖潛水，天候不佳及耳壓問題，導致鯨井亮治溺斃，屏東地方法院判教練夫妻及公司，賠償鯨井雙親及妻女合計逾2073萬元，可上訴。

判決書指出，林姓教練和妻子均領有潛水教練資格，在屏東恆春經營潛水店，2019年8月間，招攬鯨井亮治與妻女進行3天開放水域水肺潛水活動。而當天恆春沿海為陣風9級，浪高2至3公尺，水中能見度僅2至3公尺，天候不佳。

林姓教練夫妻在後壁湖軟珊瑚區，對鯨井亮治進行耳壓平衡訓練，見他反覆下潛上浮18至20次，顯有耳壓平衡困難症狀，在鯨井亮治下潛後，耳膜因水中壓力破裂、內耳聽骨損壞及出血，又未能及時獲救，因而溺水窒息死亡。

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鯨井亮治的父母與妻女，針對喪葬費、撫養金、撫慰金等，總計原求償新台幣8000多萬元，但法院最終合判2073萬元，全案仍可上訴。

刑事部分，法院依過失致死罪判有期徒刑8月、妻子王女有期徒刑6月，判決確定。林男在監服刑，王女雙眼失明，潛水公司已停止運作。（編輯：郭諭儒）1140113