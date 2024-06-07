日籍男潛水溺斃 台灣教練夫妻判刑8月、6月定讞

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（中央社記者謝幸恩台北7日電）日籍遊客鯨井亮治於屏東後壁湖潛水時耳膜破裂而溺斃。一審依過失致死罪各判刑林姓教練和妻子1年、10月，二審認為林姓夫妻自首而各改判8月、6月，案經最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，林姓教練和日籍妻子王姓女子均領有潛水教練資格，在屏東縣恆春鎮經營潛水店；民國108年8月間，林姓夫妻招攬日籍遊客鯨井亮治夫妻和女兒等人前往恆春鎮後壁湖，進行3天開放水域水肺潛水活動。

108年8月15日，恆春沿海陣風9級，浪高2至3公尺，水中能見度2至3公尺，天候不佳；當日上午10時許，林姓夫妻於後壁湖軟珊瑚區對鯨井亮治進行耳壓平衡訓練，鯨井亮治反覆下潛上浮18至20次，有耳壓平衡困難症狀。

當日中午，鯨井亮治於後壁湖出水口處下潛，因水中壓力致耳膜不適，自行作耳壓平衡動作；之後林姓夫妻再帶著鯨井亮治往下潛，鯨井亮治突失去蹤跡，直到下午2時許於後壁湖出水口離岸約100公尺處被發現，送醫後宣告不治。

檢警相驗查出，鯨井亮治於水中下潛時，由於右耳耳壓無法承受水中壓力，導致耳膜破裂、內耳聽骨損壞出血，於水中喪失平衡感而溺水窒息身亡。

一審屏東地方法院認定，林姓夫妻未及時發覺並處理鯨井亮治的耳壓平衡困難症狀，進而導致鯨井亮治失蹤後溺水身亡，且林姓夫婦均否認犯行，迄今未與鯨井亮治家屬達成和解，依過失致死罪分別判處林姓夫婦1年、10月徒刑。

案經林姓夫婦上訴，二審由台灣高等法院高雄高分院審理。二審函詢潛水教練專業協會後，認為林姓夫婦判斷鯨井亮治有「逆向阻塞」，為減輕耳朵不適須停止上升，須稍微下降來排出滯留的空氣，案發當時的處理並未違反注意義務。

二審另指出，林姓夫婦於案發時報警、協助搜救，未逃避教練身分且有帶團學員溺水死亡的事實，符合刑法自首減刑要件，審酌2人的過失程度後，改判林男8月徒刑，王女6月徒刑得易科罰金。

林姓夫妻不服判決，上訴三審，最高法院認為，二審判決並無違背法令，日前予以駁回，全案定讞。（編輯：張銘坤）1130607