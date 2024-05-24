男子基隆潮境公園海域潛水失聯 岸際尋獲已死亡

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）基隆市24歲周姓男子昨天前往潮境公園垃圾場附近海域潛水失聯，搜救人員今天清晨在近岸礁岩區發現周男在海面漂浮，救起時已明顯死亡，後續將由警方報請檢察官相驗。

基隆市消防局昨天晚間7時55分接獲通報，周男在潮境公園垃圾場附近海域潛水後失聯，立即派遣中正、信義分隊人車及潛水人員前往搜救，由於現場海象不佳，潛水人員難以下水搜索。

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搜救人員確認周男身高約175公分、體重約150公斤後，改以空拍機和岸際步行方式，在忘憂谷下方礁石區附近至裝置藝術飛天掃帚後方堤防附近搜索，直到晚間10時許仍未尋獲周男。

海巡署第二岸巡隊八斗子安檢所人員今天清晨6時許，在忘幽谷岸際發現有名男子在海面載浮載沉，將男子救起時已明顯死亡，經確認後死者為昨天失聯的周男，後續將由基隆市警局第二分局八斗子分駐所，報請檢察官會同法醫相驗。（編輯：張銘坤）1130524