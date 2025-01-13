竹苗防6度低溫 14日入夜再降溫先濕冷後乾冷

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象署表示，明晨輻射冷卻影響，竹苗防攝氏6度以下低溫，白天各地氣溫回升；下一波大陸冷氣團預計明晚起影響至17日清晨，15日前濕冷、全台有雨，16日起轉乾、防日夜溫差。

中央氣象署今天下午發布低溫特報，今晚明晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機率。明晨新竹縣及苗栗縣局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生機率。

低溫橙燈地區為新竹縣、苗栗縣；低溫黃燈地區為基隆市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣。

氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今晚明晨輻射冷卻影響依然明顯，各地天氣仍偏冷，西半部、東北部平地低溫普遍約12至14度；明天白天氣溫回升，各地高溫都在20度以上，留意日夜溫差大。

張竣堯指出，明晚至15日大陸冷氣團南下，各地再轉冷，北台灣高溫約16至18度，中南部、花東約18至20度；入夜後中部以北、宜蘭低溫約12至14度，南部、花東約14至16度。

張竣堯說，這波冷氣團預計17日清晨減弱，最冷時間點可能在16、17日清晨，仍要留意局部低溫達10度以下；18日清晨要留意輻射冷卻造成的局部低溫，18至20日各地普遍日夜溫差大。

降雨方面，張竣堯表示，明天白天天氣穩定，各地晴到多雲，明晚起大陸冷氣團南下，另外還有南方水氣北移，各地都有降雨機會，北部、東半部地區、南部地區及中部山區有局部短暫雨，持續至15日。

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張竣堯提到，16日起轉乾，東半部地區有局部短暫雨，清晨西半部山區有零星短暫雨，預估20日前大致上都是偏乾冷的天氣型態；下一波冷空氣可能21日再南下影響，降溫幅度仍需再觀察。

張竣堯指出，明晚起至16日清晨，若溫度及水氣能配合，中部以北3000公尺以上高山仍有機會降雪。（編輯：張雅淨）1140113