苗栗三灣清晨1度 吳德榮：入冬以來最低紀錄

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（中央社記者張雄風台北13日電）根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗三灣攝氏1度。氣象專家吳德榮表示，因晴空「強輻射冷卻」帶來的極端低溫，也創入冬以來最低溫紀錄，各地區平地最低溫約在4至8度。

根據交通部中央氣象署網站，今天平地最低溫，於清晨7時20分在苗栗縣三灣鄉僅1度，另外，新竹縣峨眉鄉2.1度。

氣象署發布低溫特報，今天清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生。今晨至上午基隆市、新北市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市及台南市局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

另外，台北市、桃園市、新竹市、台中市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，由於晴空，「強輻射冷卻」帶來今晨的「極端低溫」，也創入冬以來最低溫紀錄，各地區的平地最低氣溫約在4至8度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天各地晴朗無雲，冷空氣逐日減弱，白天明顯回暖，早晚氣溫仍偏低。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，15日另一波鋒面雨帶挾強冷空氣南下，北部、東半部有局部短暫雨，同時南方也有水氣移入，山區有局部短暫雨的機率，高山有飄雪機率；北台灣氣溫驟降，愈晚愈濕冷。

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吳德榮提到，16日至17日清晨強冷空氣籠罩，氣溫降至最低；17日白天起至19日，冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日回升，早晚氣溫仍偏低。17日白天起漸轉乾，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，最新歐洲模擬，下一波冷空氣強度比剛過這波稍弱，以「大陸冷氣團」的機率為最高，是否會因夜間「輻射冷卻」而升級需密切觀察。屈時部分平地最低氣溫仍將降至10度以下，應注意氣象署的「低溫特報」。（編輯：管中維）1140113