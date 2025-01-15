大陸冷氣團加南方雲系影響 水氣增轉溼冷

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（中央社台北15日電）氣象署表示，今天大陸冷氣團南下，迎風面北部及東半部地區局部短暫雨，此外，受到南方雲系北移影響，南部地區及中部山區局部短暫雨，中部平地也有零星短暫雨；各地入夜後將進一步降溫。

溫度方面，清晨各地低溫約攝氏14至18度，白天各地陰雨加上冷空氣影響，高溫相較於昨天下降，感受上較濕涼，北台灣約16、17度，中南部及花東地區18至21度，各地入夜後溫度將進一步下降，西半部及東北部地區低溫約12至14度，花東地區15度左右，注意保暖。

氣象署指出，今晨基隆北海岸、桃園至台南沿海空曠地區及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼易有8至9級強陣風；上午起桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東部、東南部沿海空曠地區及金門也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，沿海活動應特別注意安全。

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氣象署提醒，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全，今晚起至明天清晨，中部以北3500公尺以上高山有降雪機率。

由於夜晚清晨天氣寒冷，農漁養殖業及山坡地作物注意防範寒害；使用瓦斯熱水器具留意通風，以避免一氧化碳中毒；家中若有長者、孩童或心血管疾病患者應特別注意保暖。（編輯：管中維）1140115