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苗栗三灣10.5度 吳德榮：北台灣愈晚愈濕冷

2025/1/15 08:42（1/15 08:49 更新）
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圖為台北市內湖區通勤民眾穿戴圍巾保暖、撐傘遮擋雨勢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北15日電）根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗三灣攝氏10.5度。氣象專家吳德榮表示，大陸冷氣團南下，北台灣氣溫驟降，愈晚愈濕冷，明天及17日最低，防局部地區降至10度以下。

根據交通部中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗縣三灣鄉10.5度，新北市石碇區11.1度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨南方水氣移入，山區有局部雨，平地也有局部少量降雨，雲層遮蔽「輻射冷卻」，各地區的平地最低氣溫約在11至14度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天「大陸冷氣團」南下，北部、東半部有局部短暫雨，南方水氣移入，山區有局部雨，中南部平地有局部少量降雨，3000公尺以上高山有飄雪機率；北台灣氣溫驟降、愈晚愈濕冷，其他地區氣溫也下降。

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吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，明天、17日「大陸冷氣團」籠罩，氣溫降至最低；明天漸轉乾，北部雲量仍多、中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；17日各地晴時多雲；此波大陸冷氣團部分平地最低氣溫仍將降至10度以下。

吳德榮表示，最新歐洲模擬，18日至21日各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率；冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日回升，早晚仍因「輻射冷卻」而偏低、日夜溫差大。（編輯：管中維）1140115

#大陸冷氣團
#苗栗
#低溫
#吳德榮
#輻射冷卻
#三灣
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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