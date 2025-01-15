工會質疑4縣市公幼「半班」亂象 難保服務品質

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（中央社記者陳至中台北15日電）全國幼教產業工會今天向監察院陳情，指台中市、新竹縣、高雄市、台南市等4縣市，都出現公立幼兒園「半班一師」的編制，省錢辦教育下，難確保服務品質。

幼教工會理事長許文菁在監察院前接受媒體聯訪指出，由於少子女化等因素，公幼招生數下降，部分縣市政府居然自行解讀師生比法規，出現「半班」的樣態。

依照現行規定，公幼師生比為1比12。民國101年起，公幼每園增置教保人員１名，由國民及學前教育署補助人事經費，方便園方統籌調度人力。

正常狀況下，公幼1班為24名學童、2名教保人員（師生比1比12），但許文菁指出，有部分幼兒園招生狀況不佳，安排其中一個員額是國教署預算增置的教保人員，必須兼任行政業務，包含準備餐點、總務核銷、環境清潔衛生，雖掛名帶班，實質帶班只剩1人。

也有幼兒園是2班4名教保人員（包含1名國教署預算增置人員），但其中一班幼童較多（例如24人），由2人帶班；另一班幼童較少（例如12人）則是1人帶班，國教署增置的1名教保人員，則主要處理行政業務，也是掛名帶班。

許文菁表示，近來幼兒園兒虐事件頻傳，除了一些非專業的惡意體罰，也有不少是人力不足，導致疏於照顧。若政府再採取人力最精簡的編班方式，恐在幼兒意外傷害及幼教師資上，造成不利的影響，讓年輕學子更不願意就讀幼保科系。

對此，教育部國民及學前教育署曾發出公文，建議縣市政府參採現行國小運作多年的模式，以尋求各班級服務人數「最大化」進行編班。國教署以招收45人的幼兒園為例，應以22人、23人方式編為2班。

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許文菁表示，依照國教署的建議，如果幼兒園招到36名幼童，應該分成兩班各18名幼童，各有2名教保人員，另外再加上國教署預算增置的1人，負責處理行政業務（即2班有5名教保人員）。

許文菁表示，國教署上述公文立意良善，但沒有後續作為，這兩年來還是有許多縣市完全不理會。工會希望監察院糾正國教署及地方政府，畢竟唯有建立一致且合理的師資配置，才能真正提升幼兒園的教保服務品質。（編輯：管中維）1140115