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明揚屏東廠歲末檢查 8項缺失裁罰30萬元

2025/1/15 18:39（1/15 19:06 更新）
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勞動部歲末春安聯合檢查15日北中南同步啟動，南部地區選定位於屏東的明揚公司二廠進行勞檢，共發現8項機械設備缺失，將依職安法開罰最高新台幣30萬元罰鍰；在化學品管理方面則未發現重大缺失。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 114年1月15日
勞動部歲末春安聯合檢查15日北中南同步啟動，南部地區選定位於屏東的明揚公司二廠進行勞檢，共發現8項機械設備缺失，將依職安法開罰最高新台幣30萬元罰鍰；在化學品管理方面則未發現重大缺失。（民眾提供）中央社記者李卉婷傳真 114年1月15日
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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）明揚國際科技公司前年爆炸意外釀逾百人死傷，今年勞動部歲末春安聯合檢查，南部就選定位於屏東明揚公司二廠，檢查共發現8項機械設備缺失，依職業安全衛生法開罰30萬元。

明揚公司前年因未依規定存放化學品且超量，導致蓄熱溫度升高引發爆炸起火，意外釀10人死亡、逾百人輕重傷，發生重大工安事故遭勒令停工，去年5月，經濟部產業園區管理局高屏分局核准二廠復工；今年勞動部歲末春安聯合檢查南部便選在明揚公司，包括勞動部常務次長陳明仁、經濟部產業園區管理局高屏分局長游淑惠等到場。

檢查後共發現機械未設置防護網保護、緊急停止裝置失效、配粉室未用溼式或吸塵器來吸粉塵等，共8項機器設備上缺失，將依職安法開罰最高新台幣30萬元罰鍰；在化學品管理方面並未發現重大缺失。

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陳明仁表示，過去明揚過氧化物儲存、溫溼度控制、運送進料都有問題，這次看起來系統性原因都有改善，不過還是有小缺失，多為自動裝置不夠完整等，希望明揚可快速改善，勞檢不是以處罰為目的，而是要降災、減災。

游淑惠提及，希望藉檢查讓明揚更注重勞安問題，並在化學品管理、公司文化建立、緊急應變訓練等3方面努力。（編輯：謝雅竹）1140115

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