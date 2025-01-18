公路公運預算遭提案凍結50% 客運業憂營運危機

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）立法院持續審查114年度中央政府總預算案，國民黨團提案凍結公路公共運輸預算50%。中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會今天表示，憂心將是營運危機。

交通部公路局表示，114年公路公共運輸永續及交通平權計畫新台幣53.1億元，遭立院國民黨團提案凍結2分之1。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會發布新聞稿，交通部自民國99年設立「公路公共運輸發展計畫」以來，挹注用於各項公路公共運輸軟硬體設備以及營運補貼等，期間各項政策及成果各界有目共睹，也創造民眾、客運業者及主管機關三贏局面，因而接續每年編列新台幣50億預算，持續提供各項精進服務。

客運公會全國聯合會說，公路汽車客運業與市區汽車客運業，在公共運輸轉型車輛汰舊換新、偏遠路線補貼、運票價價差補貼、軟硬體採購升級及相關學研基礎研究等，皆曾受惠於交通部公運計畫專案預算支助，才能有目前發展成果及規模。

客運公會全國聯合會指出，目前汽車客運業正面臨疫後復甦緩慢、駕駛缺員等外部環境等挑戰，聯合會所屬會員正與各界商討及合作如何度過這階段寒冬，仍急需公路公共運輸新舊資源持續挹注，能在寒冬過後進階邁向欣欣向榮的暖春。

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客運公會全國聯合會說，公路公共運輸發展計畫相關經費可能將凍結50%，對於仰賴現金流的汽車運輸業而言，將可能帶來營運危機。

客運公會全國聯合會說，尊重民主憲政的指教與監督，也認同各界對於汽車客運業的鞭策，懇請立法委員能考量汽車客運業的營運難處及國人民行需求，重新評估提案，讓公路公共運輸發展能持續進行，也呼籲主管機關，後續審慎運用這項專案經費，達到民眾殷切期盼。（編輯：陳政偉）1140118