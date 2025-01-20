民航局首頒永續營運獎 7家民航運輸業者獲肯定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北20日電）交通部民航局今天舉行78年局慶暨2025年「金翔獎」頒獎典禮，並首次頒發「永續營運獎」，包括華航、長榮、星宇等7家國籍民用航空運輸業者都獲得肯定。

民航局說，為表彰國籍航空公司在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間及疫後復甦的努力付出與維持航空運輸服務，特別藉民航局慶，頒發「永續營運獎」給7家國籍民用航空公司，包括：中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、華信航空、立榮航空及德安航空共7家民用航空運輸業者。

民航局也表揚績優航空業從業人員與資深員工，並頒發國內航空業最重要的獎項金翔獎。

民航局說，這次參加「國內定期航線組」獎項評鑑者，有華信、立榮及德安等3家航空公司。其中，立榮航空在各面向評鑑指標均表現優異，成為組別第1名。

民航局自1998年起即持續辦理民用航空運輸業營運與服務評鑑，並與時俱進滾動檢討評鑑機制，期藉由外部專家學者共同參與評鑑，促使各民用航空運輸業者在航空運輸服務上不斷提升。

民航局表示，這次評鑑期間為2022年7月至2024年6月，因尚處疫後的谷底與復甦期，國際及兩岸航線客運量受疫情及兩岸影響致恢復程度不一，暫停辦理國際及兩岸航線組的營運與服務評鑑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民航局長何淑萍致詞說，最重要的還是飛航安全，交通部、民航局與所有航空業，在機場、人員與設備上，都必須做最好的投資。她感謝所有從業人員堅守崗位，也希望大家發自內心的維護安全，繼續為旅客提供最好、最安全的服務。

交通部長陳世凱也呼應何淑萍，強調民航發展要以安全做基礎，在民航局與航空業從業人員努力下，台灣的飛航安全已經做到世界一流。（編輯：郭諭儒）1140120