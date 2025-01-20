心理健康預算若刪減 專家憂削弱資源衝擊3層面

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）中央政府114年度總預算提案刪減數創新高，包含衛福部宣導費與心理健康相關預算都被刪減，心衛專家擔憂削弱資源恐衝擊推廣與教育弱化、服務停滯、公共心理健康福祉等3層面。

台灣精神醫學會、中華民國諮商心理師公會全國聯合會與中華民國臨床心理師公會全國聯合會今天發布聯合聲明，懇請立法院以國民心理健康福祉為念，刪預算不能削弱心理健康資源，台灣心理健康資源的投入長期以來不足，對國民心理健康福祉產生深遠影響。

各國近年因應地緣政治風險、疫情及網路社群發展所帶來的心理健康惡化、自殺率上升，增加心理健康投資。心理衛生3大團體的聯合聲明指出，修正後的「精神衛生法」去年12月14日實施上路，正需要充足經費與資源支持，台灣立法院反而卻欲刪減心理健康相關預算，令人憂心。

心理衛生3大團體聯合聲明表示，推展全方位心理健康促進，發展連續性精神照護網絡，提升多元化成癮治療量能，精進家暴及性侵害家人處遇，健全司法精神鑑定制度，建構整合及加強心理健康基礎建設，全需預算，心理健康資源保障，是全民福祉基石，更是對未來世代的責任。

心理衛生3大團體聯合聲明表示，擔心立法院對衛福部心理健康預算刪減，可能導致心理健康宣導資源的減少，直接影響全民心理健康識能提升，增加心理困擾與自殺行為的風險，衍生更大社會成本，預算的削減可能導致社區心理衛生中心的運作困難，並影響脆弱族群獲得及時協助。

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另外，台灣社會福利總盟的聲明也提到，立法院應合理討論，非將媒體政策及業務宣導費刪到一毛不剩。台灣大部分社會福利服務需透過民眾提出申請才能獲得服務，各式各項新增的福利資訊或法規修正，庇護商品宣導亦都需要透過媒體露出持續觸及閱聽民眾。

根據社會福利基本法第28條第2項提到，社會福利提供者應依服務對象個別差異，主動告知社會福利相關資訊，並提供適切協助，積極保障其權利。各級政府應致力於社會福利申請可及性，提供服務流程無障礙環境，台灣社會福利總盟表示，這些資訊提供有賴相關預算的落實執行。（編輯：張雅淨）1140120