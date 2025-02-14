錫蘭心靈課程影片掀討論 衛福部請北市查意識訓練 張老師稱暫停合作

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YouTuber錫蘭揭露大型團體意識訓練可能涉及心理操控與財務風險，引發外界議論。（影片來源：錫蘭Ceylan）

（中央社記者曾以寧台北14日電）YouTuber錫蘭影片剖析大型團體意識訓練（LGAT）引發討論。衛福部心健司今天表示，已請台北市政府進一步查明，若有違法將開罰。「張老師」基金會則已與此團體負責人暫停合作。

YouTuber錫蘭日前發布一部名為「你的心靈不需要課程」的影片，揭露大型團體意識訓練可能涉及心理操控與財務風險，引發外界議論。

衛生福利部心理健康司代理司長鄭淑心今天告訴中央社記者，初步看來，此團體並非心理諮商所，也不是心理治療所，至於「心靈成長課程」是由誰提供，以及課程詳細內容、是否涉及醫療行為等細節，需要進一步查證。

鄭淑心表示，根據報載，此團體位於台北市，因此已請台北市政府衛生局查明，若有違反醫事相關法規，將依法裁處；若有涉及詐騙、斂財等問題，則會進一步移送檢調單位。

有網友發現，此團體負責人林昱成為財團法人「張老師」基金會合作心理師。「張老師」基金會執行長涂喜敏強調，不會迴避問題，且為確保服務專業性與品質及權益，已先暫停與林昱成心理師的合作，直至事件進一步釐清；已請各地分事務所的諮商中心，審慎檢視與心理師合作內容，強化內部管理機制。

涂喜敏說明，基金會於心理師法通過後，增設專業諮商服務，目前在全台共有126名特約合作心理師，林昱成為其中之一，執登於台北分事務所，僅不定期支援部分講座課程與部分諮商服務，並非基金會正職員工，今年度至目前也沒有在基金會提供任何服務。（編輯：管中維）1140214