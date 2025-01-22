長榮「粉萌機」高雄飛香港首航 限時快閃至2月底

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（中央社記者林巧璉高雄22日電）長榮航空Hello Kitty彩繪機「粉萌機」今天首航高雄飛香港航線，限時快閃至2月28日。Kitty飛機一出場，就吸引不少粉絲拍照，長榮航空也準備紅包袋與明信片送首航機旅客。

長榮航空今天在高雄國際機場舉辦「粉萌機」慶祝活動，適逢寒假期間，不少家長帶著小朋友一起搭乘「粉萌機」，小女孩大呼，Hello Kitty的彩繪機身超可愛；也有外籍旅客得知高雄飛香港「粉萌機」航班首航，特別購票搭乘體驗。

「粉萌機」在2月28日執飛高雄至香港午航班BR849/BR850，長榮航空表示，為了讓南部旅客體驗彩繪機的魅力及專屬服務，只要在這段期間搭乘高雄飛香港航線，都能享受三麗鷗主題的沉浸式客艙服務體驗。

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長榮航空在機場舉辦慶祝活動，及有獎徵答贈送多款長榮航空和Hello Kitty限量好禮給旅客。旅客蔡姓男子表示，老婆和小孩都是Hello Kitty瘋狂粉絲，聽到「粉萌機」今天高雄飛香港的消息，一家人立刻買了首航班機票，「不用再到桃園就能搭乘Hello Kitty彩繪機，真的好興奮。」

長榮航空表示，香港一直以來都是國人最熟悉的旅遊目的地之一，高雄飛香港密集的航班以及約100分鐘飛行時間，就可以享受購物樂趣和品嚐道地的港式美食，長榮航空以空中巴士A321-200機型執飛，機上配置8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數，每天兩班的飛航服務，提供旅客便利選擇。（編輯：李淑華）1140122