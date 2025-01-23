春節東部離島及基隆馬祖船班 天候可能影響開航

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）交通部航港局今天說，春節海運疏運明天啟動至2月3日，依據目前海象預報，東部離島及基隆馬祖間航線，可能因天候因素影響開航，建議民眾留意航港局官網最新船班資訊。

航港局發布新聞稿，1月24日至2月3日，啟動春節海運交通疏運計畫，台灣本島與離島間8條航線及金馬小三通4條航線，預計將開航1829航次，共可提供39萬6242人次運能。

航港局說，依據目前海象氣象預報資料顯示，春節期間東部蘭嶼、綠島航線及北部基隆馬祖航線的海運船班，可能受天候因素影響開航。

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航港局提醒民眾行前多留意天候狀況及航班資訊。航港局並自1月23日起至2月3日，每天下午2時，於官網春節疏運專區公布當日及次日海運航班開停航情形。

航港局表示，如於春節期間遇天候不佳或其他不可抗力因素而影響船班開航，已要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布；另提醒民眾，春節連假期間南部東港－小琉球航線搭船人數眾多，儘量避開人潮擁擠時段，航港局並將適時協調業者機動加開船班，減少乘客候船時間。（編輯：方沛清）1140123