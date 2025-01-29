有拜有保佑 屏東男子幸運刮中百萬大獎

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）春節連假到來，許多人喜歡買張刮刮樂，試試手氣。台彩表示，屏東市有名年輕人去媽祖廟祈福拜拜，希望新的一年平安順心，回程經過彩券行試試手氣，驚喜發現刮中新台幣100萬元，新的一年迎來好彩頭。

台彩推出「2000萬超級紅包」，共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。統計至1月28日，已刮出1個2000萬元、89個100萬元。

台彩轉述，刮中100萬元的幸運兒中，有一名是屏東年約20歲的年輕人，彩券行表示，當時屏東市慈鳳宮（媽祖廟）前路段正舉辦春節年貨市集活動，這名年輕人先去媽祖廟拜拜，祈求新的一年工作順利、家人身體健康、一切平安順心，逛年貨市集的回程路上，他經過彩券行，決定進去試手氣。

彩券行指出，這名年輕人沒有挑選號碼或是特殊撇步，直接買一張「2000萬超級紅包」，原以為刮中10萬元，拿給老闆確認後，驚喜發現是中100萬元，年輕人開心直喊「一定要回去媽祖廟好好還願。」

而位於台北市北投的彩券行，店員、老闆都是籃球迷，店內布置各式籃球小物，更貼了該店代理人最愛的24號球星、綽號黑曼巴的布萊恩（Kobe Bryant）照片，一名健身男子同樣是粉絲，選了張尾數24號的刮刮樂，正巧檯面上有張編號尾數24號的「1200萬大吉利」，一刮開就幸運中百萬獎金。

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台彩轉述，這名熱愛健身的中獎幸運兒表示，如果今年有機會，想拿這筆獎金圓去美國看NBA的夢。

台彩補充，「1200萬大吉利」共有6個頭獎1200萬元、175個100萬元。統計至1月28日，已刮出1個1200萬元、10個100萬元。（編輯：楊蘭軒）1140129