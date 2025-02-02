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泰晤士報專訪 蔡英文：川普首任台美溝通強健頻繁明確
首頁 / 生活

女性工會幹部比例破3成 勞動部年年辦成長營

2025/2/2 10:32（2/2 11:16 更新）
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鼓勵優秀女性投身工會，勞動部每年都會舉辦女性工會幹部培育活動規劃多元課程學習，包括性別意識培力、魅力領導、激勵管理及人際溝通的藝術等。（勞動部提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年2月2日
鼓勵優秀女性投身工會，勞動部每年都會舉辦女性工會幹部培育活動規劃多元課程學習，包括性別意識培力、魅力領導、激勵管理及人際溝通的藝術等。（勞動部提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年2月2日
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（中央社記者吳欣紜台北2日電）台灣工會因男性參與者眾多，往往給人較為陽剛印象，其實隨女性勞動參與率上升，台灣女性工會幹部比例突破3成，勞動部也每年舉辦成長營，鼓勵優秀女性投身工會。

隨著社會環境變遷，台灣女性在勞動市場中的參與程度逐年上升，經濟地位隨之提高，愈來愈多的女性突破傳統角色，勇敢地投入職場及加入工會或投身勞動事務，擔任工會會務人員。

勞動部為了鼓勵優秀女性投身工會，每年都會舉辦女性工會幹部培育活動規劃多元課程學習，包括性別意識培力、魅力領導及激勵管理、人際溝通的藝術等，也希望透過活動，讓女性學員間建立良好的夥伴關係，達到不同類型工會之間交流。

以113年為例，勞動部辦理兩場成長營，由專家學者講授貿易自由化及AI時代下溝通與協商技巧、性別平等相關課程，及工會夥伴間的實務經驗分享，幫助女性工會幹部及會務人員瞭解AI相關知識、數位溝通等新技術，增進勞動法令知識，建立友善且良性互動的職場文化，加強其在工會中所扮演的角色及影響力。

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根據各縣市政府統計資料，工會的女性理事、監事人數佔比，從民國101年至112年，由25.9%提升至34.7%，增加8.8個百分點，且近5年皆維持在30%以上的比率，顯見女性參與工會事務比例大幅提升，並且勇於擔任工會幹部等領導角色，替廣大會員服務。

勞動部表示，愈來愈多女性投入工會運動或參與工會事務，逐漸發揮自身影響力及領袖魅力，帶來更細緻及正向的轉變，未來將持續辦理女性工會幹部暨會務人員成長營，以強化性別意識培力，鼓勵積極參與工會事務，並融入AI技術，營造一個更具包容性的勞動環境。（編輯：陳清芳）1140202

#工會
#台灣
#勞動部
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