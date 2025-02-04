生多所快速偵測光電板 掌握對魚塭生態功能影響

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）生多所今天表示，已完成經由衛星影像判讀光電板面積的技術，涉及魚塭正常養殖與否的曬池判讀技術也快完成，有助以降低成本及縮短時間的方式，掌握漁電共生對魚塭生態的影響。

農業部生物多樣性研究所發布資訊指出，正在開發分析衛星影像的技術，有助掌握漁電共生對生態環境的影響。

生多所研究員兼主任洪夢祺告訴中央社記者，相對於既有相關分析技術，生多所開發的技術具備降低成本及縮短運算時間的兩大特色。

成本部分，使用市價約新台幣5萬、6萬元左右的高階個人電腦即可，不需使用伺服器等級、要價數十萬元的電腦；運算時間短，約幾十分鐘，不需要到好幾個小時。

洪夢祺說，目前在分析衛星影像上，經由多光譜判讀衛星數據集掌握光電板面積方面，藉由歐洲太空總署對外開放取得相關影像資料，已對彰化、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東等地養殖區的資料進行運算、判釋，準確度達到可接受的94.5%。

其次，洪夢祺說，魚塭曬池有助候鳥覓食，等於是提供候鳥餐廳吃飯，魚塭曬池的判讀技術，則經由雷達波的影像判釋進行，正在開發中，並已取得正面驗證。

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他舉例，檢視彰化福興與芳苑地區的魚塭操作模式，並無顯著的乾池高峰，以及台南七股區的曬池高峰集中在冬季，符合當地漁民操作方式。但是從2020年以來，因漁電共生案場逐步在施工，此技術的檢視顯示七股長時間乾涸的魚塭面積大幅提升，也吻合當地漁電共生正快速擴展的事實。

洪夢祺表示，預計再1、2年開發完成魚塭曬池判讀技術，合併上述光電板判讀技術，可提供國家降低成本、縮時且精準度可接受的衛星影像分析技術，協助掌握漁電共生對生態環境的影響。（編輯：管中維）1140204