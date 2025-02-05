2月9日補班隔天 高公局：國5照常實施高乘載管制

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（中央社記者余曉涵台北5日電）高公局今天指出，2月9日雖是補班日隔天，但預期仍有大量北向車潮，因此照常實施國5北向下午3時到晚間8時的高乘載管制。

今年2月8日為春節連假補班日，交通部高速公路局今天表示，參考往年經驗，預判補班日隔天的星期日（2月9日），國5仍將出現大量北向車潮，故照常實施國5北向下午3時至晚間8時的高乘載管制。

高公局表示，以往彈性放假利用週六補上班的隔日，國5北上交通量較低，交通狀況大致正常，但今年春節連假補班日後3天即為開學日，參考往年經驗，鄰近開學的補班日隔日，國5北向交通量較一般補班日隔日增加。

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高公局表示，預估2月9日國5雪隧北向通過量將達3.5萬輛次，與一般週日相近，如不實施高乘載管制，預測國5北向於上午10時至晚間10時將有長時段壅塞，故當日下午3時至晚間8時國5蘇澳至頭城的北向入口匝道高乘載管制照常實施。

高公局指出，2月9日除照常實施國5北向高乘載管制外，仍會視國5北向實際交通狀況機動實施匝道儀控管制、大客車通行路肩與主線儀控等措施，提醒用路人多多配合。（編輯：張雅淨）1140205