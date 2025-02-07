加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寒流來襲越晚越冷北部探8度 高山可能降雪
首頁 / 生活

8日補班日 勞動部：雇主不得強迫請特休

2025/2/7 15:28（2/7 15:44 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北7日電）今年農曆春節連放9天，明天是補班日，勞動部今天提醒，如果雇主覺得勞工不需要在補班日上班，可以放勞工假，但不得強迫員工請特休，否則最高可開罰新台幣100萬元。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，明天是補班日，提醒雇主若用挪移工作日方式來達到明天需要補班，必須經工會或勞資會議同意才能運用彈性工時來調整。

黃維琛表示，過去曾有1家銀行要挪移，雖然當年度的工會不同意，但員工還是照常出勤，就發生沒有給付休息日加班費情況而被開罰，因此提醒雇主務必留意。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃維琛也說，如果雇主評估後認為勞工不需要補班日來上班，可以自行放勞工假，但不可以強迫員工請特休，因為特休的排定權在勞工，如果雇主有困難，可以協商勞工改期，若雇主強迫請特休，可開罰2萬至100萬元。

另外，不少勞工可能在春節後轉職，黃維琛說，若剛好遇到因春節挪移工作日而有補班日時，雇主在與新進勞工談報到時就要考慮這情況並與新進勞工協商，講清楚有補班日，如果勞工覺得吃虧，雇主可以協商讓勞工改報到日，避免爭議。（編輯：管中維）1140207

#黃維琛
#補班
#春節
#勞動部
延伸閱讀
證交所：台股春節1/27起休市5天 2/8補班日不交易2月9日補班隔天 高公局：國5照常實施高乘載管制中台灣燈會2/8台中中央公園登場 中捷將加密班距
黃維琛
勞動部：國光客運未如期發薪 最高可罰100萬最低工資審議會性別比例違法 勞動部解釋令解套
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：