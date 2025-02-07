8日補班日 勞動部：雇主不得強迫請特休

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）今年農曆春節連放9天，明天是補班日，勞動部今天提醒，如果雇主覺得勞工不需要在補班日上班，可以放勞工假，但不得強迫員工請特休，否則最高可開罰新台幣100萬元。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，明天是補班日，提醒雇主若用挪移工作日方式來達到明天需要補班，必須經工會或勞資會議同意才能運用彈性工時來調整。

黃維琛表示，過去曾有1家銀行要挪移，雖然當年度的工會不同意，但員工還是照常出勤，就發生沒有給付休息日加班費情況而被開罰，因此提醒雇主務必留意。

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黃維琛也說，如果雇主評估後認為勞工不需要補班日來上班，可以自行放勞工假，但不可以強迫員工請特休，因為特休的排定權在勞工，如果雇主有困難，可以協商勞工改期，若雇主強迫請特休，可開罰2萬至100萬元。

另外，不少勞工可能在春節後轉職，黃維琛說，若剛好遇到因春節挪移工作日而有補班日時，雇主在與新進勞工談報到時就要考慮這情況並與新進勞工協商，講清楚有補班日，如果勞工覺得吃虧，雇主可以協商讓勞工改報到日，避免爭議。（編輯：管中維）1140207