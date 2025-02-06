桃園以北、東部短暫雨 各地早晚防12度低溫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）氣象署表示，今天雲量偏多，桃園以北、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部山區及竹苗地區有零星短暫雨，中南部地區及澎湖、金馬為多雲。各地早晚天氣較冷，低溫約攝氏12至16度。

中央氣象署表示，今天白天北部及宜蘭、花蓮高溫約17至19度，中南部及台東高溫約20至24度，離島澎湖全天15至18度，金門12至18度，馬祖10至13度。

透過 Google News 追蹤中央社

另外，今天清晨至上午基隆北海岸及恆春半島易有8至9級強陣風，下午起新竹至嘉義沿海空曠地區、基隆北海岸及澎湖亦有較強陣風，沿海活動注意安全；西半部3000公尺以上高山有零星降雪機率。

根據環境部空氣品質預報資訊，今天高壓出海，環境風場偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，污染物易累積；須留意民俗活動可能造成短時間污染物濃度上升，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。（編輯：張雅淨）1140206