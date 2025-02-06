吳德榮：7日冷空氣南下 週末平地低溫探5度

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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象署表示，今天清晨平地最低溫為苗栗三灣攝氏9.5度。氣象專家吳德榮指出，明天清晨另一波冷空氣南下，愈晚愈冷，8日至10日清晨平地最冷將降至5度左右，有機會挑戰入冬以來第3波寒流。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為苗栗縣三灣鄉9.5度，其他縣市部分，高雄市內門區10.1度、台南市佳里區10.7度。

氣象署指出，玉山北峰凌晨最冷曾降至零下5.7度，截至上午8時，已略為回升至零下3.2度，但並未下雪；不過4日飄雪後由於持續溫度較低，因此積雪未融。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天寒流減弱，氣溫漸升，白天舒適、夜晚微冷；華南中層雲移入，中部以北多雲，南部多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部短暫雨；中部3000公尺以上高山偶有零星小雪機會。

吳德榮指出，明天清晨起另一波強冷空氣迅速南下，氣溫陡降，越晚越冷，明晚北台灣平地的最低氣溫，已降至7度左右；8日至10日清晨強冷空氣籠罩，各地寒冷，平地最低氣溫將降至5度左右，挑戰入冬以來第3波寒流。

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吳德榮提到，明晨起至8日，北部及東半部有局部短暫雨；9日至10日晨、水氣減少，西半部轉晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨發生機率。明晚至8日2000公尺以上高山有飄雪機率，1000公尺左右山區則處在飄雪的臨界條件，能否順利飄雪或僅下冰霰，需再觀察。

吳德榮說，最新歐洲模擬顯示，10日白天至12日各地天氣晴朗穩定，逐日回暖，日夜溫差很大；13日下一波鋒面通過及冷空氣南下，轉雨降溫，天氣轉變，冷空氣不強，但仍需觀察模式的調整。（編輯：張雅淨）1140206