20縣市低溫特報 中部以北、宜蘭地區入夜下探8度
2025/2/7 11:34（2/7 12:23 更新）
（中央社記者余曉涵台北7日電）氣象署今天持續發布低溫特報，包含台北等20縣市都納入警戒，僅屏東跟澎湖未納入。氣象署說，今天會越晚越冷，低溫下探預測入夜後中部以北及宜蘭地區低溫將下降到8至10度。
中央氣象署今天持續發布低溫特報，今天寒流南下，各地氣溫持續下降，明天至10日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。
氣象署表示，今天傍晚起彰化以北、宜蘭、花蓮及金門、連江局部地區有持續攝氏10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。
橙色燈號（非常寒冷）地區為新北市、新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
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黃色燈號（寒冷）地區為南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
氣象署表示，今天寒流南下，各地氣溫持續下降；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，新竹、苗栗及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲，各地越晚越冷，提醒民眾要特別留意。（編輯：李錫璋）1140207
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