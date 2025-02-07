台中1例境外移入瘧疾 30多歲女有非洲旅遊史

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中衛生局日前接獲通報，30多歲長住境外女性，有非洲旅遊史，入境後因頭暈虛弱就醫，6日經實驗室確定為台中首例境外移入瘧疾個案。衛生局已完成疫情調查，研判無傳染風險。

台中市衛生局今天發布新聞稿，個案今年1月初在國外出現發燒、畏寒、疲倦，確診為瘧疾，已完成藥物治療，2月2日入境時無發燒不適，後因有頭暈、虛弱等症狀主動就醫，醫師診斷後2月4日通報疑似瘧疾，6日判確定為境外移入個案。

衛生局指出，瘧疾可傳染期為出現症狀後的3至14天，經調查後評估，個案入境前已完成藥物治療，1月底已過疾病可傳染期，研判無傳染風險。

衛生局長曾梓展表示，瘧疾可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧（又稱熱帶瘧）、卵形瘧，傳染途徑為經由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染，大多數人感染後，症狀可能在7天至30天內出現，早期症狀主要為發燒，可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀。

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如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

衛生局提醒，民眾如有前往瘧疾高風險國家，返國後請自主健康監測21天，如出現疑似症狀，請儘速就醫及告知旅遊史。如有計畫前往瘧疾流行地區，請在出國前一個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，旅遊期間應穿著淺色長袖長褲等，住在有紗門紗窗的房舍，並使用政府機關核可含敵避、派卡瑞汀、IR3535等成分的防蚊液。（編輯：郭諭儒）1140207