加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寒流來襲陽明山可能降雪 北市警規劃3階段交管
首頁 / 生活

台中1例境外移入瘧疾 30多歲女有非洲旅遊史

2025/2/7 20:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中衛生局日前接獲通報，30多歲長住境外女性，有非洲旅遊史，入境後因頭暈虛弱就醫，6日經實驗室確定為台中首例境外移入瘧疾個案。衛生局已完成疫情調查，研判無傳染風險。

台中市衛生局今天發布新聞稿，個案今年1月初在國外出現發燒、畏寒、疲倦，確診為瘧疾，已完成藥物治療，2月2日入境時無發燒不適，後因有頭暈、虛弱等症狀主動就醫，醫師診斷後2月4日通報疑似瘧疾，6日判確定為境外移入個案。

衛生局指出，瘧疾可傳染期為出現症狀後的3至14天，經調查後評估，個案入境前已完成藥物治療，1月底已過疾病可傳染期，研判無傳染風險。

衛生局長曾梓展表示，瘧疾可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧（又稱熱帶瘧）、卵形瘧，傳染途徑為經由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染，大多數人感染後，症狀可能在7天至30天內出現，早期症狀主要為發燒，可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

衛生局提醒，民眾如有前往瘧疾高風險國家，返國後請自主健康監測21天，如出現疑似症狀，請儘速就醫及告知旅遊史。如有計畫前往瘧疾流行地區，請在出國前一個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，旅遊期間應穿著淺色長袖長褲等，住在有紗門紗窗的房舍，並使用政府機關核可含敵避、派卡瑞汀、IR3535等成分的防蚊液。（編輯：郭諭儒）1140207

#台中市
#台中衛生局
#曾梓展
#衛生局長
#台中市衛生局
#非洲
曾梓展
大S流感驟逝效應 台中市公費疫苗1天打1萬劑台中市府啟動春節食安專案 監控民生物資價格穩定
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：