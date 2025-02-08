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畜試所研發牧草乾燥裝置 促國產芻料穩定生產

2025/2/8 14:41（2/8 15:31 更新）
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牧草刈割後若遇下雨或天氣不佳可能影響產量及品質，農業部畜產試驗所研發「牧草乾燥裝置」，能提升國產乾草的產量、價值及品質穩定性。（畜試所提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年2月8日
牧草刈割後若遇下雨或天氣不佳可能影響產量及品質，農業部畜產試驗所研發「牧草乾燥裝置」，能提升國產乾草的產量、價值及品質穩定性。（畜試所提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年2月8日
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（中央社記者吳欣紜台北8日電）牧草刈割後若遇下雨或天氣不佳可能影響產量及品質，農業部畜產試驗所與中興大學合作研發「牧草乾燥裝置」，並取得新型專利，提升國產乾草的產量、價值及品質穩定性。

農業部今天發布新聞稿指出，牧草刈割後，在田間萎凋初期水分會快速蒸發，但後期仍須再2至3日才能降至安全含水率，期間如遇下雨或天氣不佳，將延後收穫或失收，不僅影響產量，也會導致品質不穩定。

農業部畜產試驗所與中興大學合作，成功研發「牧草乾燥裝置」，為國內乾草產業帶來了更多可能性，包括禾豆混植、利基草種栽培及乾草品質分級等，可以滿足國內酪農業、小型草食動物飼養的多元需求，進而減少自國外進口乾草，提高國產芻料的自給率。

畜試所指出，「牧草乾燥裝置」透過人工乾燥技術補足田間乾燥的不足，克服天候造成的關鍵挑戰，因快速乾燥得以保存乾草營養價值、色澤、香氣與適口性，進而提升品質。

此外，其導流技術有效解決高密度草捆熱氣傳導不均問題，可以確保乾燥效果一致，大幅降低乾草製作失敗的風險。

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畜試所表示，運用「牧草乾燥裝置」後，雖然每公斤乾草生產成本增加新台幣0.4至1.15元，但因產量增加及品質提升，整體經濟效益明顯提升。

畜試所指出，這項專利技術已有2件技術移轉，進入推廣應用階段，包含桃園觀音牧草產銷班第2班已正式投入量產，南部地區的技轉業者也正擴建廠房準備進行量產，後續將繼續進行新型機組的研發及提升效能，拓展乾草專業生產技術與體系。（編輯：陳政偉）1140208

#畜試所
#農業部
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