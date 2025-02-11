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短影音盛行 教部提醒勿盲目接受「精心設計演出」

2025/2/11 12:35
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（中央社記者陳至中台北11日電）今天是全球網路安全日，教育部針對短影音風潮，提醒家長引導孩子建立健康的網路使用習慣，特別是短影音多為「精心設計的演出」，應培養批判性思維，避免盲目接受。

歐盟於2004年發起「全球網路安全日」，至今已有超過180個國家參與，今年度的主題是「共同創造更好的網路」。

教育部今天發布新聞稿指出，社交媒體是重要資訊來源，但也帶來資訊不完整與過度娛樂化的挑戰。建議家長幫助孩子建立健康的網路使用習慣，提升數位素養，理解短影音內容的核心，並認識其背後傳遞的價值觀。

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教育部提醒，短影音雖然具娛樂性，但內容多為「精心設計的演出」，應培養孩子批判性思維，避免盲目接受。建議家長與孩子共同訂立3C使用規範，例如設定每日使用時間，全家可規劃「無3C時光」增進親子關係。並多參與實體活動如體育、學習樂器或語言，增強人際互動與思考能力。

教育部表示，過度使用社交媒體可能引發自我價值感的動搖，特別是學生族群在過度關注「讚數」或「追蹤數」時，可能因此感到焦慮，甚至導致壓力或情緒低落。相關資訊可參考「中小學資訊素養與認知網」。（編輯：陳政偉）1140211

#3C
#教育部
#短影音
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