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黑熊漫步玉山國家公園瓦拉米步道 遊客遠拍直呼可愛[影]

2025/2/11 18:08（2/11 19:12 更新）
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（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）玉山國家公園是台灣黑熊高密度族群棲息地，遊客昨天在東部園區瓦拉米步道拍到黑熊漫步，直呼遠看好可愛、難得看到；還有巡查員今天通報，在玉山主峰線步道發現台灣黑熊腳印。

玉山國家公園擁有豐富生態環境，是台灣野生動物資源及棲息地最豐富保護區之一，也是台灣特有亞種台灣黑熊目前唯一已知高密度族群棲息地，園區內不時有遊客目擊「熊出沒」，玉山國家公園管理處今天重申，遠處發現黑熊請勿驚擾，保持冷靜並儘速離開現場。

有遊客昨天在花蓮縣瓦拉米步道拍到台灣黑熊活動，還有玉管處保育巡查員今天通報玉山主峰線步道發現台灣黑熊腳印，玉管處表示，近日獲報瓦拉米步道、玉山主峰線、南二段縱走路線，發現台灣黑熊或黑熊出沒蹤跡，印證玉山國家公園是台灣黑熊核心族群棲地。

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玉管處表示，積極辦理多場野生動物、生態環境等保育宣導講座，希望民眾透過參加活動，了解野生動物及棲息環境保育理念；自2022年起，在塔塔加大鐵杉周邊、梅山遊客中心、瓦拉米步道口等地，不定期辦理黑熊駐點解說，至今辦理505場、服務11萬7403人次。

玉管處表示，園區各遊客中心設有「與熊共存」台灣黑熊特展、水里本部還有「還鄉於熊，歸檔玉山」特展，南安遊客中心除台灣黑熊生態常設展，今年設置台灣黑熊骨骼特展，盼透過展示及駐點解說，讓民眾更認識黑熊生態、存續困境及人熊遭遇因應對策。（編輯：陳仁華）1140211

#台灣黑熊
#玉管處
#玉山國家公園
#花蓮縣
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