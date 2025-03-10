野放黑熊達古阿里出沒玉里遭捕獲 瘦近30公斤送健檢

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（中央社記者李先鳳、楊淑閔花蓮縣10日電）跑到玉里鎮源城社區，夜間入侵果園、學校等的台灣黑熊「達古阿里」，林保署監控誘捕，今天清晨捕獲，送至東部野生動物救傷中心野灣動物醫院健檢，後續評估處置。

林業及自然保育署花蓮分署副分署長朱懿千告訴中央社記者，清晨6時許在玉里鎮源城里一處果園，「達古阿里」被事先架設的桶狀籠子誘捕到，在場野灣動物醫院獸醫師初步檢查，發現牠明顯較野放時瘦弱，體重從野放時91公斤變成63公斤，其左後肢原本傷口癒合處，也因磨損產生新傷口。

朱懿千說，後續達古阿里是否再野放或長期照養，待進行詳細檢查及評估健康狀況與行為，經專家評估後再決定。

達古阿里是去年3月下旬二度接近聚落受困陷阱被救傷的公熊，左後肢外傷經8個月多月治療復健，經確認野外攀樹等謀生能力皆無虞後，去年12月4日野放，並以衛星發報頸圈持續追蹤。

林保署花蓮分署指出，達古阿里在野放後前往玉山國家公園拉庫拉庫溪上游度冬，2月初開始往淺山移動，2月下旬進入花蓮分署所設電子圍籬警戒範圍內，3月4日起頻繁至一處芒果園取食果農用以吸引蒼蠅授粉的腐肉，並偶爾在源城里道路走動，為避免人熊遭遇，緊急設立網路群組即時向居民發布達古阿里動向及提醒注意事項；8日有民眾在晚間遇到達古阿里並錄下影像。

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林保署表示，由於「達古阿里」持續造訪果園、民居，林業署花蓮分署為避免人熊遭遇及持續滋擾，9日設置桶狀陷阱啟動捕捉程序，於今天清晨順利捕獲達古阿里。

花蓮分署提醒，花蓮瑞穗以南已是黑熊活動區域，民眾如遭遇黑熊，切勿圍觀探尋，應保持冷靜並緩慢後退；若開車遇到黑熊，在自身安全前提下，可停靠路邊讓黑熊離開後再緩慢駛離，切勿下車靠近，並通報林業保育署（0800-000930）。（編輯：陳仁華）1140310